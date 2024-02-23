Киев должен провести переговоры с Москвой, пока Украина еще существует. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft, ссылаясь на опрошенных экспертов.

По их словам, за два года боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались полностью истощены. Как заявили специалисты, украинское государство рискует исчерпать свои военные ресурсы и стать уязвимой для сокрушительного российского контрудара.

«Единственное и лучшее решение, по их словам, — это усадить все стороны за стол переговоров, пока Украина не уничтожена целиком», — сказано в публикации издания.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Глава российского государства обратил внимание, что украинский президент Владимир Зеленский «издал декрет, запрещающий вести переговоры» с Российской Федерацией. По его словам, украинский лидер должен отменить этот декрет.

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