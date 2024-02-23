В Госдуме считают, что Пашинян нацелился на выход Армении из ОДКБ

Заморозив участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), премьер-министр Никол Пашинян по сути нацелился на выход страны из нее. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин.

«То, что сказал Пашинян, просто лишний раз является констатацией уже произошедшего, по причинам, о которых не трудно догадаться: его поездки на Запад, участие в Мюнхенской конференции, контакты с западниками, желание лишний раз подтвердить, что он рвет связи с Россией и устремляется на Запад. Армения в последнее время ни в учениях ОДКБ, ни во встречах в формате ОДКБ не участвует. Вероятно, после этого заявления можно ожидать затвердение этой линии, в том числе в отношении Парламентской Ассамблеи ОДКБ. То есть всех тех контактов, которые еще на каком-то уровне оставались. Это не означает выхода из ОДКБ, но, по сути, Пашинян нацелился на это. И, мне кажется, приостановки участия ему на этом этапе пока достаточно, а дальше он подождет, пока накал антироссийских настроений под впечатлением от агитации его и его единомышленников поднимется еще выше в Армении. И тогда последуют следующие шаги», — сказал Затулин.

Он допустил, что члены ОДКБ сами могут исключить Армению из организации. Это будет зависеть от того, как Ереван поведет себя в дальнейшем, и будет ли членство Армении угрожать самой организации, пояснил Затулин.

Парламентарий также не исключил, что Пашинян хочет отказаться от 102-й российской военной базы, расположенной в городе Гюмри.

«База в Гюмри напрямую не связана с членством в ОДКБ. Напомню, Гюмри – это город, который когда-то назывался Александрополь. Именно там было написано «Прощание славянки», там служил автор этого гимна Агапкин. Там Холм Славы, на котором стоит монумент, посвященный совместной борьбе русских и армянских воинов с турками. Так вот, база в Гюмри находится в Армении на основе двусторонних соглашений, но я совершенно не исключаю заинтересованность Пашиняна избавиться и от нее. Так же, как и от базы российских миротворцев в Карабахе. На пути к тому, чтобы продлить их пребывание, стоит, во-первых, незаинтересованность Армении, и тот факт, что она фактически никакого участия в судьбе Карабаха не принимает, признав его частью Азербайджана. Во-вторых, незаинтересованность самого Азербайджана, что гораздо существеннее, потому что с Баку нам придется об этом говорить. И хотя они публично выражают желание, чтобы армяне вернулись, но на условиях, чтобы они стали гражданами Азербайджана и отказались от связей с Арменией. Армяне на это не готовы», — заключил Затулин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в вопросе Украины.