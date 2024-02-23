Россия в ответ на санкции ЕС расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну

Россия ответит на новый пакет санкций от Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Так, в ведомстве отметили, что Россия в ответ на санкции ЕС расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну. Также РФ запрещает въезд в страну гражданам сообщества, которые ответственны за оказание военной помощи Киеву.

В итоге в российский ответный «стоп-лист» включены представители Совета ЕС, члены заксобраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, заключили в МИД.

23 февраля Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. В новый пакет вошли 194 физических и юридических лица. Также в список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

22 февраля Лондон расширил антироссийские санкции, внеся в перечень руководителей несколько крупных российских компаний.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.