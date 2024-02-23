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Россия считает незаконными новые санкции Евросоюза

МИД России назвал новые санкции ЕС незаконными и подрывающими прерогативы СБ ООН

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия считает новые санкции Евросоюза в отношении нее незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН. Об этом заявил российский МИД.

В ответ на эти действия Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, подчеркнули в МИД.

В министерстве добавили, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и дальше получать «своевременный и адекватный ответ».

23 февраля Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций против России. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения попали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Их подозревают в обходе торговых ограничений.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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