Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байден сообщил о введении более 500 санкций против РФ

Байден подтвердил, что США ввели более 500 антироссийских санкций

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден объявил, что американское правительство ввело более 500 новых санкций в отношении РФ. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России», — говорится в обращении американского лидера, приуроченного к годовщине начала российской специальной операции (СВО) на Украине.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией вокруг Алексея Навального. По словам Байдена, новые рестрикции будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, под ограничения попадут лица, «уклоняющиеся от выполнения санкций».

«Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих закулисную поддержку РФ. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России», — добавил Байден.

Также американский лидер сообщил, что поручил своей команде усилить поддержку «независимых СМИ» и гражданского общества. Как сказал президент США, речь идет обо всех, кто «борется за демократию» во всех регионах мира.

Ранее в Государственном департаменте США пригрозили ужесточить санкционную политику в отношении РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами