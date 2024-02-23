В Палестине оценили план Нетаньяху о послевоенном урегулировании в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план о послевоенном урегулировании в Газе, поскольку он «обречен на провал». Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне, сообщает Sky News.

Представитель Аббаса подчеркнул, что любые планы Израиля по изменению географических и демографических реалий в палестинском анклаве не сработают.

«Если мир действительно заинтересован в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, он должен положить конец оккупации Израилем палестинских земель и признать независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме», — заявил Набиль Абу Рудейне.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа, передав его военно-политическому кабинету страны.

В плане отмечается, что еврейское государство намерено продолжать боевые действия до достижения своих целей. В частности, речь идет о возвращении израильских заложников и уничтожении властной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

Ожидается, что после этого бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжат пользоваться «оперативной свободой» на территории сектора Газа. Более того, еврейское государство планирует сохранить так называемую «зону безопасности» у границы с палестинским анклавом.

Ранее в G20 назвали единственный способ урегулировать ближневосточный конфликт.