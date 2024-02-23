Дипломаты РФ в Варшаве возложили венки ко Дню защитника Отечества без происшествий

Российские дипломаты смогли «спокойно» и «цивилизованно» возложить венки в Варшаве ко Дню защитника отечества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.

«Хорошо, что хотя бы все прошло спокойно. Никто не пытался нам мешать, все прошло цивилизованно, благопристойно. В здешних условиях это уже плюс», — отметил дипломат.

В церемонии возложения венков участвовали представители посольства Белоруссии в Польше, а также представители польских общественных организаций, отмечает агентство.

Андреев уже подвергался нападениям во время торжественный мероприятий. Так, 9 мая 2022 года во время возложения цветов дипломата облили красной краской. При этом под атаку также попали сопровождавшая его супруга и группа дипломатов.

Позднее при этом польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении. В ведомстве пояснили, что применение положения Уголовного кодекса зависит от взаимности со стороны иностранного государства. В данном случае по УК Российской Федерации оскорбление главы другого государства или его представителей не подлежит уголовному преследованию в России. Именно поэтому польские правоохранительные органы решили закрыть дело.

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