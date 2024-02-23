Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Дипломаты РФ в Варшаве возложили венки ко Дню защитника Отечества без происшествий

Российские дипломаты возложили венки в Варшаве без помех

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Российские дипломаты смогли «спокойно» и «цивилизованно» возложить венки в Варшаве ко Дню защитника отечества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.

«Хорошо, что хотя бы все прошло спокойно. Никто не пытался нам мешать, все прошло цивилизованно, благопристойно. В здешних условиях это уже плюс», — отметил дипломат.

В церемонии возложения венков участвовали представители посольства Белоруссии в Польше, а также представители польских общественных организаций, отмечает агентство.

Андреев уже подвергался нападениям во время торжественный мероприятий. Так, 9 мая 2022 года во время возложения цветов дипломата облили красной краской. При этом под атаку также попали сопровождавшая его супруга и группа дипломатов.

Позднее при этом польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении. В ведомстве пояснили, что применение положения Уголовного кодекса зависит от взаимности со стороны иностранного государства. В данном случае по УК Российской Федерации оскорбление главы другого государства или его представителей не подлежит уголовному преследованию в России. Именно поэтому польские правоохранительные органы решили закрыть дело.

Ранее активистку Перадзе арестовали на пять суток за порчу иконы со Сталиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами