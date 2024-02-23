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Евросоюз включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России

ЕК: министр обороны КНДР Кан Сун Наму включен в новый пакет санкций против РФ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Министра обороны КНДР Кан Сун Наму включили в 13-й антироссийский пакет санкций Европейского союза. Это следует из заявления Европейской комиссии.

«Список включает десять российских компаний и физлиц, причастных к поставкам северокорейского вооружения в РФ, министра обороны страны и несколько белорусских компаний и физических лиц, которые оказывают поддержку российским вооруженным силам», – отметили в Еврокомиссии.

Всего в новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица. В ЕК отметили, что в этот раз антироссийские санкции направлены на «ограничение доступа» России к компонентам для беспилотных летательных аппаратов.

Совет Евросоюза окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он должен вступить в силу позднее после публикации в официальном журнале Европейского союза.

Ранее Китай обещал принять меры по защите своих компаний от санкций.

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