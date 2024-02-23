Санду окрестили угрозой национальной безопасности Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал главу государства Майю Санду угрозой национальной безопасности страны, так как она ведет республику к ликвидации. Его слова приводит ТАСС.

«Майя Санду — это не политическая угроза, это угроза национальной безопасности. Речь идет не о политике, а о существовании страны», — считает Додон.

Он призвал всех, «кто за Молдову», отложить узкие политические амбиции и объединиться против действующей власти. В противном случае «мы просто рискуем остаться без страны», констатировал политик.

«Эта страна нужна не Майе Санду, а нам и нашим детям. Наши родители сохранили Молдову для нас, и мы должны сохранить ее для наших детей и внуков. У Майи Санду таких приоритетов нет. Она — пустышка и марионетка, которая сбежит отсюда», — подчеркнул экс-президент.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что действующее руководство Молдавии нацелено на превращение республики в «антироссийский плацдарм», как это произошло на Украине.

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что за три года нахождения у власти президента Майи Санду все важные посты в стране были захвачены «румынскими интервентами».

Ранее Молдавская оппозиция обвинила власти в превращение страны в базу НАТО.