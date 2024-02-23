Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Санду окрестили угрозой национальной безопасности Молдавии

Додон назвал президента Санду угрозой национальной безопасности Молдавии

close
100%
Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал главу государства Майю Санду угрозой национальной безопасности страны, так как она ведет республику к ликвидации. Его слова приводит ТАСС.

«Майя Санду — это не политическая угроза, это угроза национальной безопасности. Речь идет не о политике, а о существовании страны», — считает Додон.

Он призвал всех, «кто за Молдову», отложить узкие политические амбиции и объединиться против действующей власти. В противном случае «мы просто рискуем остаться без страны», констатировал политик.

«Эта страна нужна не Майе Санду, а нам и нашим детям. Наши родители сохранили Молдову для нас, и мы должны сохранить ее для наших детей и внуков. У Майи Санду таких приоритетов нет. Она — пустышка и марионетка, которая сбежит отсюда», — подчеркнул экс-президент.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что действующее руководство Молдавии нацелено на превращение республики в «антироссийский плацдарм», как это произошло на Украине.

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что за три года нахождения у власти президента Майи Санду все важные посты в стране были захвачены «румынскими интервентами».

Ранее Молдавская оппозиция обвинила власти в превращение страны в базу НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами