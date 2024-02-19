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Молдавская оппозиция обвинила власти в превращение страны в базу НАТО

Молдавская партия «Возрождение»: правительство превращает республику в базу НАТО

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавская оппозиционная партия «Возрождение» обвинила действующее правительство страны в превращение Молдавии в базу НАТО. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

«Власть превращает нас в «запасную базу» НАТО. На нашу землю хотят позвать натовских военных, что уже является прямым нарушением Конституции Республики Молдова», — говорится в комментарии к выступлению председателя парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиана Карпа.

В оппозиционной партии считают, что Карп не назвал главную реальную угрозу для Молдавии — действующее правительство.

До этого ТАСС сообщало, что местные выборы в Молдавии привели к неутешительным результатам для правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

После подсчета 90% голосов кандидаты Партии социалистов, возглавляемой бывшим президентом Игорем Додоном, а также «Нашей партии» и других оппозиционных формирований, лидируют в большинстве городов и районных советов.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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