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Кабмин Украины проведет во Львове заседание на тему блокады границы с Польшей

Гончаренко: кабмин Украины обсудит во Львове блокаду границы с Польшей

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Yan Dobronosov/Reuters

Члены украинского правительства 23 февраля проведут во Львове заседание кабмина на тему блокады границы с Польшей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский нардеп Алексей Гончаренко.

Как рассказал депутат, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с большей частью кабмина поехал во Львов на выездное заседание правительства.

Темой заседания будет ситуация на украинско-польской границе. Правда, без самих поляков, отметил Гончаренко.

Он добавил, что также планируется встреча с премьер-министром Дании Меттей Фредериксен

22 февраля польский портал Onet сообщал, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с Владимиром Зеленским на границе между Украиной и Польшей по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. До этого президент Украины предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между странами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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