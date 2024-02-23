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В Армении заверили, что сотрудничество с Францией не направлено против третьих стран

Глава МО Армении: сотрудничество с Францией не направлено против третьих стран

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Erik Babajanian/Wikipedia

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что военное сотрудничество Парижа и Еревана не направлено против третьих стран. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это вооружение не направлено против какой-либо страны, не имеет цели агрессии. Конечно, не могу отрицать, что есть угроза, которую мы видим из риторики [Азербайджана]», — сказал Папикян.

Он подчеркнул, что вне зависимости, «какая атмосфера будет создана после подписания соглашения о мире с Азербайджаном», армия Армении продолжит покупать вооружение оборонительного характера.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что обсудил с армянским коллегой Арсеном Папикяном поставку Еревану систем ПВО разной дальности. Лекорню не исключил, что Франция может предоставить Армении ракетные комплексы «Мистраль». По его словам, чем больше будет укрепляться база сотрудничества между государствами, тем больше возможностей Париж сможет предложить.

Ранее министр обороны Франции впервые в истории посетил Армению.

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