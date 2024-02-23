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Франция и Армения обсудили поставку систем ПВО разной дальности

Глава МО Франции Лекорню обсудил с Папикяном поставку ПВО разной дальности

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Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что обсудил с армянским коллегой Арсеном Папикяном поставку Еревану систем ПВО разной дальности. Об этом пишет »Интерфакс».

Глава МО Франции заявил, что первая поставка вооружений оборонительного характера уже осуществилась. В будущем Армении будет поставлена бронетехника «Бастион», отметил Лекорню.

«Это вооружение оборонительного характера. И никто не может критиковать армию Армении за то, что она укрепляет свой потенциал. Это вооружение позволит вам лучше защищаться в рамках ваших границ. Что касается ракет малой, средней и большой дальности, то если Армения будет в них нуждаться, они будут поставлены», — подчеркнул он.

Лекорню не исключил, что Франция может предоставить Армении ракетные комплексы «Мистраль». По его словам, чем больше будет укрепляться база сотрудничества между государствами, тем больше возможностей Париж сможет предложить.

«В скором времени в Армению поступят радары GM200», — также отметил Лекорню.

23 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню впервые прибыл с визитом в Армению. Торжественная церемония встречи главы военного ведомства состоялась в административном комплексе министерства обороны Армении с участием почетного караула и военного оркестра.

Ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

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