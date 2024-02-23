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Китай обещал принять меры по защите своих компаний от санкций

Посольство КНР: страна примет ответные меры по защите своих компаний от санкций

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Thomas Peter/Reuters

Китай после введения Великобританией санкций в отношении трех китайских производителей примет ответные меры. Об этом сообщило посольство КНР в Лондоне, передает ТАСС.

Китайские дипломаты назвали эти санкции не обоснованными международным правом.

«Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний», — говорится в заявлении.

Пекин занимает «объективную и справедливую» позицию по вопросу конфликта на Украине, выступает против санкций и заявляет Британии, что наносящие ущерб интересам Китая действия встретят «решительный отпор», подчеркнули в посольстве КНР.

22 февраля Лондон расширил антироссийские санкции, внеся в перечь руководителей несколько крупных российских компаний.

Ограничительные меры были введены в отношении руководства УГМК, АЛРОСА и НОВАТЭК. В списке также оказались компании из Китая, Белоруссии, Турции и ОАЭ.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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