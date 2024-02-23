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Постпред России в ООН заявил о подготовке западными странами «проукраинского шабаша»

Постпред РФ Полянский заявил, что Запад готовит в ООН «проукраинский шабаш»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что западные страны 23 февраля собираются устроить в ООН «проукраинский шабаш».

Он готовится по случаю второй годовщины начала военной операции на Украине, отметил Полянский.

«В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», — написал он.

Постпред РФ рассказал, что в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск) пройдут дебаты в Генассамблее ООН, где российская сторона выступит второй после украинской, а в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) состоится заседание Совбеза ООН с участием генсека.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что 13-й пакет санкций в отношении России должны утвердить до 24 февраля — второй годовщины начала военной операции на Украине.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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