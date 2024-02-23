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Европейские страны ищут $1,5 млрд на боеприпасы Украине

FT: страны ЕС ищут $1,5 млрд на запасной план доставки боеприпасов на Украину

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Страны Европы намерены собрать $1,5 млрд на запасной план по доставке боеприпасов на Украину. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Ранее ЕС пообещал поставить Украине к марту миллион снарядов.

С инициативой экстренно поставить Украине артиллерийские снаряды, чтобы укрепить линию обороны, выступила Чехия.

»Праге необходимы финансовые вклады со стороны национальных правительств, поскольку столицы ЕС находятся в ссоре из-за предлагаемого пополнения Европейского фонда мира на €5 млрд, основного механизма ЕС для финансирования поставок оружия в Киев», — говорится в материале.

По данным источников FT, некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад.

Послы ЕС на встрече в Брюсселе 21 февраля не смогли достичь соглашения по финансированию фонда и поставили перед собой цель согласовать правила нового вливания капитала до саммита лидеров объединения 21 марта.

До этого майор запаса армии Украины Алексей Гетьман заявил, что ВСУ могут через два месяца остаться без артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи со стороны США.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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