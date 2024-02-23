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Россия будет добиваться от Литвы исполнения обязательств по транзиту в Калининград

Захарова: РФ будет добиваться исполнения обязательств по транзиту в Калининград

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза исполнения обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости.

Литва с 1 марта решила закрыть погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях «Кена» и «Кибартай».

Захарова, комментируя это, заявила, что «налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности».

Дипломат отметила, что на российских граждан, следующих в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге, это решение не отразится, потому что в данном случае посадка или высадка осуществляются только в конечных пунктах следования.

«Со своей стороны продолжим добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита – как пассажирского, так и грузового», — добавила представитель российского МИД.

Накануне в РЖД заявили, что решение Литовской Республики запретить высадку россиян на двух пунктах с поездов в Калининград не повлияет на порядок транзита.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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