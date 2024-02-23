Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-посол Украины в ФРГ не жалеет, что назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Мельник признал ошибки во время работы послом Украины в Германии

close
100%
Global Look Press

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiege заявил, что во время работы в Берлине ему стоило высказываться «менее страстно», чтобы не обижать некоторых людей.

Как рассказал Мельник, он допустил «много ошибок», так как в то время он был «в эмоциональном состоянии чрезвычайной ситуации». Своими заявлениями посол хотел охватить как можно больше граждан ФРГ, чтобы усилить давление на правительство, но у него «не было времени долго думать».

По его словам, то, что он однажды назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», было «пограничным», и он считает важным то, чего удалось достичь.

«Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения», — сказал бывший глава дипмиссии в Берлине.

По мнению Мельника, благодаря его работе берлинская политика «вышла из летаргии» после начала военной операции РФ на Украине. Он отметил, что в настоящее время Украине получает больше помощи, чем в начале конфликта.

Мельник был послом в Германии в период с 2015 по 2022 год. С 2023 года он занимает пост посла Украины в Бразилии.

Ранее он заявлял, что Шольцу следует встретиться с Путиным для переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами