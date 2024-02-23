Экс-посол Украины в ФРГ не жалеет, что назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiege заявил, что во время работы в Берлине ему стоило высказываться «менее страстно», чтобы не обижать некоторых людей.

Как рассказал Мельник, он допустил «много ошибок», так как в то время он был «в эмоциональном состоянии чрезвычайной ситуации». Своими заявлениями посол хотел охватить как можно больше граждан ФРГ, чтобы усилить давление на правительство, но у него «не было времени долго думать».

По его словам, то, что он однажды назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», было «пограничным», и он считает важным то, чего удалось достичь.

«Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения», — сказал бывший глава дипмиссии в Берлине.

По мнению Мельника, благодаря его работе берлинская политика «вышла из летаргии» после начала военной операции РФ на Украине. Он отметил, что в настоящее время Украине получает больше помощи, чем в начале конфликта.

Мельник был послом в Германии в период с 2015 по 2022 год. С 2023 года он занимает пост посла Украины в Бразилии.

Ранее он заявлял, что Шольцу следует встретиться с Путиным для переговоров по Украине.