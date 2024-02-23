В Минфине США рассказали о 500 новых санкциях против России

В новый санкционный список, который власти США обнародуют 23 февраля, войдут более 500 позиций. Об этом со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо сообщает Reuters.

По словам Адейемо, санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса и компаний в третьих странах, которые облегчают доступ России к товарам военного или двойного назначения.

23 февраля в Госдепе также заявили об ужесточении режима санкций против России. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пояснила, что он будет направлен «на то, чтобы подорвать усилия России по обходу ограничительных мер».

21 февраля сообщалось, что ЕС вводит санкции в отношении иностранных компаний за связи с Россией. В 13-й пакет ограничений попали компании из Индии, КНР и Турции.

Ранее стало известно, сколько санкций ввели против России с 2022 года.