В настоящее время Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира» на Украине. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.

По словам Нуланд, Украине можно будет вести переговоры лишь тогда, когда она «будет находиться в более сильной позиции». Такое мнение заместитель госсекретаря США высказала, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

22 февраля в Соединенных Штатах пояснили, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией. Об этом в ходе брифинга с журналистами высказалась постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

В тот же день посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной в 2022 году были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по указанию США.

Ранее в Германии предупредили о ежедневно ухудшающемся положении ВСУ на поле боя.