В РФ предупредили об ответных мерах на нелегитимные британские санкции

Россия не оставит без ответа очередные произвольные и нелегитимные санкции со стороны Великобритании. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, пишет ТАСС.

«Очередной рестриктивный пакет, проштампованный Лондоном в привязке ко второй годовщине начала нашей спецоперации, убедительно демонстрирует выхолащивание практического смысла у некогда хваленых санкций», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что британцы с большим официозом пользуются «юбилейными» датами, чтобы «красоваться перед партнерами на международных площадках».

В посольстве отметили, что санкции со стороны Великобритании не останутся безответными.

До этого сообщалось, что Британия расширила антироссийские санкции на 50 позиций, внеся туда руководителей крупных российских компаний. Отмечается, что меры введены в отношении руководства УГМК и АЛРОСА, а также НОВАТЭК. Также под санкции попал Пермский пороховой завод. В списке есть компании из Китая, Белоруссии, Турции и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц.