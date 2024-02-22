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Лавров подтвердил, что, несмотря на проблемы с заправкой самолета, встретится с главой Бразилии

Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщил ТАСС.

«Такая встреча сегодня состоится», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-подходе по итогам заседания глав МИД G20.

Журналисты отметили, что поездка в Бразилию на переговоры с президентом оказалась под угрозой, так как нет гарантий на топливо из-за санкционных опасений дистрибьютора.

Лавров отказался подробно комментировать проблемы, которые испытывают бразильцы с заправкой топливом самолетов иностранных гостей. Министр привел этот случай в качестве примера, как геополитика влияет даже не просто на экономику, а на «нормальные межгосударственные связи».

Он пояснил, что в Бразилии практически нет компаний по заправке лайнеров, которые не принадлежали бы западным корпорациям. Министр отметил действия принимающей стороны, которая сделала все, чтобы «этот вопрос решился».

Накануне Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра провели переговоры на полях заседания глав министров иностранных дел стран Группы двадцати (G20).

Ранее в МИД РФ раскрыли, как США воюют против России.

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