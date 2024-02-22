Шольц оценил кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Немецкий канцлер Олаф Шольц поддержал кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Действующий руководитель НАТО Йенс Столтенберг получил соответствующую должность в 2014 году. Ожидается, что срок его полномочий истечет в октябре текущего года.

По словам трех неназванных дипломатов, к текущему моменту кандидатуру Рютте одобрили около 20 стран — членов Североатлантического альянса. Тем не менее другой источник агентства предупредил, что военный блок пока не достиг окончательного соглашения по этому вопросу и в любой момент может появиться новый фаворит на пост генерального секретаря НАТО.

22 февраля президент США Джо Байден поддержал возможное назначение нидерландского премьер-министра следующим руководителем Североатлантического альянса. Как написала газета Politico, действия хозяина Белого дома могут побудить остальных западных лидеров принять аналогичное решение.

Ранее бывший генсек НАТО Яп де Хоп Схеффер назвал предположительные сроки назначения нового руководителя организации.