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Лавров пожелал Западу не подавиться за демократическим столом

Лавров пожелал западным коллегам «не подавиться за своим демократическим столом»

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров пожелал коллективному Западу «не подавиться за своим демократическим столом». Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20, передает ТАСС.

Лавров таким образом прокомментировал слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, который заявлял, что в системе международных отношений у стран есть выбор: либо сесть за стол, либо оказаться в меню.

«Если вы не за столом международной системы, то вы в меню», — подчеркнул госсекретарь.

«Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами американские коллеги не подавились», — сказал Лавров.

До этого сообщалось, что Лавров и Блинкен оказались в одном зале на встрече министров в Бразилии. Перед началом встречи в Рио-де-Жанейро министров иностранных дел G20 Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Саудовской Аравии и Боливии, но не посмотрел на Блинкена.

Ранее Лавров и глава МИД Бразилии провели переговоры.

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