Россия способна уничтожить любую армию мира, в том числе армию США, заявил в беседе с «Радио 1» военный обозреватель, член Общественного совета при Минобороны России Виктор Баранец.

По его словам, такая возможность есть у российской стороны, несмотря на все усилия, которые прилагает Запад. Он подчеркнул, что Россия может рассчитывать только на себя даже в случае, если в США выберут нового президента.

«Эти ваши сиротские надежды бедняков: «Вот придет [кандидат в президенты США Дональд] Трамп и будет все хорошо», но нет. Нам нужно думать о себе и зависеть только от себя, тщательно подбирая надежных партнеров, таких как Китай, Иран, Северная Корея, и не предавать их, тогда у нас будет все хорошо», — заключил Баранец.

22 февраля американское издание Politico сообщало, что на Западе все чаще говорят о планах восстановить сотрудничество с Российской Федерацией после завершения украинского конфликта. В материале указали, что «еще один негласный аспект западного подхода в вопросе Украины заключается в том, что некоторые надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта».

Ранее в США похвалили действия российской артиллерии.