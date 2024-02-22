Госдеп заявил, что видит будущее Украины в НАТО

Соединенные Штаты видят будущее Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) и работают над тем, чтобы вступление Киева в альянс состоялось «как можно скорее». Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким, передает РИА Новости.

«Президент Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО. Вашингтон очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее», — сказала она.

22 февраля посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что власти Украины являются ширмой для прикрытия интересов НАТО, желающего окончательно расправиться со своим соперником в виде РФ.

В этот же день оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук сказал, что Киев совершил серьезную ошибку, выбрав путь в НАТО.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не поддержал мнение, что Россия может начать вооруженный конфликт с какой-либо из стран НАТО.

Ранее МИД РФ уличил НАТО в прямой вовлеченности в конфликт на Украине.