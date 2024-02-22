На Западе все чаще говорят о планах восстановить сотрудничество с Российской Федерацией после завершения украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Еще один негласный аспект западного подхода в вопросе Украины заключается в том, что некоторые надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта», — говорится в материале.

22 февраля посол России в Италии Алексей Парамонов выразил мнение, что провал планов Запада на Украине мог бы стать настоящей победой для Европы, она перестала бы быть «военной базой» США.

В этот же день депутат бундестага от группы Левой партии (ЛП) Грегор Гизи заявил, что Европа должна заняться созданием нового миропорядка с участием России.

До этого газета Politico писала, что западные политики не имеют конкретной стратегии по Украине, их главная цель — недопущение эскалации и ядерной войны с Россией.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Западу заявления о войне с Россией.