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Бундестаг поддержал инициативу поставить Киеву «дальнобойное оружие»

Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Киеву «дальнобойное оружие»

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Shutterstock/hanohiki

Германский бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий, которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За поддержку резолюции выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против — 284, еще двое парламентариев воздержались.

В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины «включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов».

До этого бундестаг проголосовал против резолюции с требованием поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Против инициативы фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступили 480 парламентариев, поддержали 182 депутата, еще пять — воздержались.

21 февраля официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему поддерживает резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

Ранее в бундестаге отметили «нехорошие настроения» на Украине.

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