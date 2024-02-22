Бундестаг поддержал инициативу поставить Киеву «дальнобойное оружие»

Германский бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий, которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За поддержку резолюции выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против — 284, еще двое парламентариев воздержались.

В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины «включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов».

До этого бундестаг проголосовал против резолюции с требованием поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Против инициативы фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступили 480 парламентариев, поддержали 182 депутата, еще пять — воздержались.

21 февраля официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему поддерживает резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

Ранее в бундестаге отметили «нехорошие настроения» на Украине.