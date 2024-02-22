Российский посол заявил о настоящей победе для Европы при поражении Запада на Украине

Провал планов Запада на Украине мог бы стать настоящей победой для Европы, она перестала бы быть «военной базой» США. Такое мнение выразил посол России в Италии Алексей Парамонов в статье для газеты la Repubblica.

Дипломат считает, что под разговоры о «стратегической автономии» Европейского союза становится все меньше и меньше Европы как таковой, она растворяется в «шеренгах» коллективного Запада, формируемых преимущественно США и Великобританией.

Парамонов подчеркнул, что страны Европы, которые некогда были партнерами России, втянули в конфликт, противоречащий их интересам и ведущий их к саморазрушению. Однако в ответ на многолетнее предложение РФ об объединении на Евразийском пространстве западные политики пытаются разделить мир на «своих» и «чужих», создать очаги напряженности и конфликтов среди неопределившихся стран.

«Провал планов коллективного Запада на Украине мог бы стать самой настоящей победой для Европы, которая смогла бы, наконец, задышать «обоими легкими», освободившись от необходимости быть территориальной базой США в Евразии, противостоять России «любой ценой», — написал российский посол.

В таких условиях, отметил Парамонов, ЕС, а также США, получили бы шанс на свободную самореализацию в формирующемся многополярном мире.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.