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Памфилова назвала кандидатов на выборах президента РФ достойными людьми

Памфилова: кандидаты на выборах президента РФ являются достойными людьми

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Все четыре кандидата на выборах президента Российской Федерации являются достойными людьми и патриотами. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

Обращаясь к гражданам, Памфилова сказала, если они любят Россию, то им нужно принять участие в выборах.

«Четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне», — сказала глава ЦИК.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Николай Харитонов (партия КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ.

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Выборы президента России-2024
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