Путин завершил полет на ракетоносце Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин завершил полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М, который взлетел с территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушное судно находилось в небе в течение 30 минут. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства принял решение о полете на новом Ту-160М всего за день до самого мероприятия.

22 февраля российский лидер посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на модернизированном ракетоносце. Воздушное судно, которому было присвоено имя «Илья Муромец», взлетело около 15:30 (совпадает с мск).

Изначально Песков сообщал, что полет продлится в течение 40 минут. Тем не менее представитель главы государства отказался заранее раскрывать детали мероприятия, включая маршрут самолета, и назвал соответствующую информацию военной тайной.

Накануне президент РФ уже побывал на заводе, в том числе посетив один из цехов предприятия. Речь идет о новом помещении, где в тот момент находились четыре стратегических ракетоносца Ту-160М.

Во время визита Путин оценил воздушные суда, а также поднялся на борт одного из них. Глава государства провел в кабине самолета около 10 минут.

Ранее Путин предложил назвать новый Ту-160М в честь первого президента Республики Татарстан.