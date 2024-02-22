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В США сочли, что у Запада нет конкретной стратегии по Украине

Politico: Запад действует по Украине по принципу «что-то просто случается»

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Alessandro Bianchi/Reuters

Западные политики не имеют конкретной стратегии по Украине, их главная цель — недопущение эскалации и ядерной войны с Россией. Об этом пишет американская газета Politico.

«Стратегии нет. Что-то просто случается», — цитирует издание слова неназванного европейского дипломата.

Он уточнил, что позднее легко можно сказать, что якобы стратегия была и происходящее — часть плана. Другой представитель дипломатических кругов обратил внимание, что европейские лозунги о поддержке Украины — лишь слова.

До этого оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад, а не граждане страны, будет решать в случае проведения президентских выборов в стране, менять ли Владимира Зеленского или нет.

Накануне Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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