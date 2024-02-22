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Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против руководителей крупных компаний РФ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британия расширила антироссийские санкции на 50 позиций, внеся туда руководителей крупных российских компаний. Об этом сообщает министерство иностранных дел, передает ТАСС.

Отмечается, что меры введены в отношении руководства УГМК и АЛРОСА, а также НОВАТЭК. Также под санкции попал Пермский пороховой завод. В списке есть компании из Китая, Белоруссии, Турции и ОАЭ.

До этого Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный. Под санкции попали начальник колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.

Всех этих сотрудников обвиняют в «жестоком обращении, которое, вероятно, способствовало смерти Алексея Навального».

Также Высокий суд Англии и Уэльса не стал снимать санкции с жены российского миллиардера, сооснователя инвестиционной группы LetterOne Германа Хана Анжелики. Отмечается, что санкции в отношении Анжелики Хан были введены Великобританией в апреле 2022 года, через месяц после введения ограничений против ее мужа. 20 февраля Высокий суд Англии отказался снимать санкции в ее отношении.

Ранее в Кремле заявили, что не воспринимают призыв ЕС о расследовании смерти Навального.

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