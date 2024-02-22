Великобритания ввела новые санкции против России

Британия расширила антироссийские санкции на 50 позиций, внеся туда руководителей крупных российских компаний. Об этом сообщает министерство иностранных дел, передает ТАСС.

Отмечается, что меры введены в отношении руководства УГМК и АЛРОСА, а также НОВАТЭК. Также под санкции попал Пермский пороховой завод. В списке есть компании из Китая, Белоруссии, Турции и ОАЭ.

До этого Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный. Под санкции попали начальник колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.

Всех этих сотрудников обвиняют в «жестоком обращении, которое, вероятно, способствовало смерти Алексея Навального».

Также Высокий суд Англии и Уэльса не стал снимать санкции с жены российского миллиардера, сооснователя инвестиционной группы LetterOne Германа Хана Анжелики. Отмечается, что санкции в отношении Анжелики Хан были введены Великобританией в апреле 2022 года, через месяц после введения ограничений против ее мужа. 20 февраля Высокий суд Англии отказался снимать санкции в ее отношении.

Ранее в Кремле заявили, что не воспринимают призыв ЕС о расследовании смерти Навального.