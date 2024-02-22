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Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе

Памфилова: на Западе деградируют все электоральные избирательные процессы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Все электоральные избирательные процессы в западных странах деградируют. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе выступления на площадке общества «Знание» на тему «Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования», передает РИА Новости.

«И эта ситуация, когда чтобы отвлечь внимание от себя, чтобы не заметили уже дубину в их западном демократическом глазу, давайте вытащим все соринки из глаз системы России, свалим все с больной головы на здоровую», — отметила она.

По словам Памфиловой, западные государства создают «руководимые» «псевдодемократические организации, как БДИПЧ ОБСЕ», которые являются «полностью подконтрольными Западу» для формирования определенного общественного мнения и подготовки «псевдоаналитических докладов», загоняя страну «в русло, выгодное Западу», чтобы «держать страну на ниточках», как им удобно.

«И когда такие организации, как БДИПЧ ОБСЕ, сами абсолютно закрытые, требуют от нас открытости и прозрачности, мы предъявляем им наши ответные аргументы, показывая, насколько по целому ряду ушли вперед», — добавила Памфилова.

Также Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сомнений в результате выборов президента России нет.

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