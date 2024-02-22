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Белорусские силовики перешли на усиленный режим работы в преддверии выборов

В Белоруссии силовые органы перешли на усиленный режим работы на время выборов

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РИА «Новости»

Силовые органы Белоруссии перешли на усиленный режим работы в преддверии парламентских и местных выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Совбеза республики Александра Вольфовича.

«Силовые органы, начиная с первого дня досрочного голосования, переведены на усиленный режим работы. Это объективно. Конечно же, обстановка непростая. Поэтому такие меры приняты абсолютно правильно», — заявил Вольфович.

Он рассказал, что в Белоруссии на полную мощность заработала система мониторинга безопасности, которая включает в себя более 30 тыс. камер по всей стране, передающих информацию в оперштабы для быстрого реагирования на различные ситуации.

Вольфович добавил, что нестабильной обстановки могут попробовать добиться бывшие граждане Белоруссии, уехавшие из страны, а задача силовиков — помешать этому.

25 февраля в Белоруссии пройдут выборы 110 депутатов нижней палаты парламента, а также 12 514 депутатов местных советов. В настоящее время, с 20 по 24 февраля, в стране идет досрочное голосование. Приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы Минск отказался.

Ранее в КГБ Белоруссии назвали число осужденных за госизмену в 2022–2023 годах.

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