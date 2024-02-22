Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США

Зеленский: у Украины нет плана Б на случай отсутствия нового пакета помощи США

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Украина должна найти самостоятельные шаги на случай, если Соединенные Штаты не предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает Fox News.

«Трудно найти что-то подобное. Конечно, мы что-то найдем, мы должны найти какие-то параллельные шаги, параллельные правила. Мы не останемся на том же месте. Мы должны выжить. Но эта помощь критически важна», — сказал Зеленский.

22 февраля исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте заявил, что США и другим странам НАТО придется сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования украинского кризиса.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что призывы западных СМИ к началу переговоров по украинскому кризису являются хитрым ходом. Также Медведев заявил, что расчет Запада на проигрыш России не оправдался.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл, какую цену заплатит ЕС, поддерживая Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами