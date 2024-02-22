Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США

Украина должна найти самостоятельные шаги на случай, если Соединенные Штаты не предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает Fox News.

«Трудно найти что-то подобное. Конечно, мы что-то найдем, мы должны найти какие-то параллельные шаги, параллельные правила. Мы не останемся на том же месте. Мы должны выжить. Но эта помощь критически важна», — сказал Зеленский.

22 февраля исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте заявил, что США и другим странам НАТО придется сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования украинского кризиса.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что призывы западных СМИ к началу переговоров по украинскому кризису являются хитрым ходом. Также Медведев заявил, что расчет Запада на проигрыш России не оправдался.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл, какую цену заплатит ЕС, поддерживая Украину.