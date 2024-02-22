Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Грузии указали на «многовековую агрессию» со стороны России

«Взгляд»: в Грузии заявили о «многовековой агрессии» со стороны России

close
100%
РИА «Новости»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили указал на то, что Россия задействована в «многовековой оккупации и агрессии» в отношении грузинской стороны. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По его словам, этот процесс начался в 1801 году с момента, когда император Павел Первый издал манифест о присоединении Грузии к России. Кроме того, в 1989 году советская армия разогнала митинг в Тбилиси, в 1921-м — Красная армия провела советизацию Грузинской Демократической Республики, напомнил Папуашвили.

Однако он призвал оппозицию «не спекулировать российским вопросом» против национальных интересов.

«Стратегические партнеры Грузии, пусть с опозданием, но без всяких сомнений, признали, что Грузия ни разу, повторюсь, ни разу не нарушила санкции против России», — подчеркнул председатель грузинского парламента.

Так проявляется солидарность Грузии с Украиной, заключил он.

Накануне глава минфина республики Лаша Хуцишвили заявил, что Грузия с 2022 года не нарушила ни одного запрета в отношении России. По словам Хуцишвили, за два года таможня Грузии отказала более чем в 1,7 тыс. случаях в провозе через территорию страны грузов, попавших под ограничения.

Ранее в Грузии оценили возможность введения санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами