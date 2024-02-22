В Грузии указали на «многовековую агрессию» со стороны России

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили указал на то, что Россия задействована в «многовековой оккупации и агрессии» в отношении грузинской стороны. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По его словам, этот процесс начался в 1801 году с момента, когда император Павел Первый издал манифест о присоединении Грузии к России. Кроме того, в 1989 году советская армия разогнала митинг в Тбилиси, в 1921-м — Красная армия провела советизацию Грузинской Демократической Республики, напомнил Папуашвили.

Однако он призвал оппозицию «не спекулировать российским вопросом» против национальных интересов.

«Стратегические партнеры Грузии, пусть с опозданием, но без всяких сомнений, признали, что Грузия ни разу, повторюсь, ни разу не нарушила санкции против России», — подчеркнул председатель грузинского парламента.

Так проявляется солидарность Грузии с Украиной, заключил он.

Накануне глава минфина республики Лаша Хуцишвили заявил, что Грузия с 2022 года не нарушила ни одного запрета в отношении России. По словам Хуцишвили, за два года таможня Грузии отказала более чем в 1,7 тыс. случаях в провозе через территорию страны грузов, попавших под ограничения.

Ранее в Грузии оценили возможность введения санкций против России.