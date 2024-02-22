Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал комментировать «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, назвав ее «мутью» на фоне происходящего в России и в мире. Своим мнением политик поделился в интервью российским СМИ, передает РИА Новости.

«Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами», — сказал Медведев.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду almost naked, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан.

Позже мероприятие и его участников раскритиковали за внешний вид. Сама Ивлеева и многие другие артисты принесли извинения за участие в вечеринке.

С конца 2023 года участников начали вырезать из эфиров и отменять концерты по просьбам общественников. 14 февраля 2024 года певица Лолита заявила, что ее концерты отменили из-за недостаточного раскаяния.

В скандал после участия в «голой» вечеринки также попал Филипп Киркоров. Позднее он извинился, однако все равно столкнулся с негласным запретом и отменой эфиров. В феврале певец съездил в Донецкую народную республику (ДНР), где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее ФНС заблокировала счета компании чипсов Ивлеевой.