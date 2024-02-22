В ЛДПР оценили признание движения «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским

В ЛДПР считают, что движение «Я/МЫ Сергей Фургал» попало под влияние неконструктивных сил. Так в пресс-службе партии прокомментировали «Газете.Ru» признание движения в поддержку экс-губернатора Хабаровского края, который состоял в ЛДПР, экстремистским.

«Мы сожалеем, что контроль за движением «Я/МЫ Сергей Фургал» захватили неконструктивные силы. ЛДПР не экстремисты и никогда ими не были», — сказали в пресс-службе партии.

22 февраля общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» объявили экстремистским и запретили в России. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», — говорится в сообщении.

Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края с 2018 по 2020 год и входил во фракцию ЛДПР. 9 июля 2020 года его задержали по подозрению в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и расправе над предпринимателями Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Затем этапировали в Москву.

Тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на задержание губернатора Хабаровского края заявил, что его партия в знак протеста может покинуть Госдуму, однако этого не произошло. После ареста Фургала в Хабаровском крае в течение нескольких месяцев проходили массовые акции в его поддержку.

10 февраля 2023 года в Московской области суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации покушения на экс-конкурента по бизнесу Александра Смольского, убийствах предпринимателя Евгения Зори и компаньона Олега Булатова. В последнем слове бывший губернатор заявил, что считает происходящее незаконным.

Ранее экс-адвоката Фургала заочно арестовали в Москве по делу о мошенничестве.