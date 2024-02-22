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Медведев резко высказался о фон дер Ляйен

Медведев сравнил фон дер Ляйен со лживой женщиной-президентом из фильма

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Reuters/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен со лживой женщиной-президентом из фильма «Не смотрите наверх», которая «пудрит мозги огромному количеству людей». Об этом Медведев сообщил в интервью российским журналистам, его слова приводит ТАСС.

«Образ президента (США. – прим. ред.), которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип (в фильме «Не смотрите наверх». — прим. ред.). Миссис президент, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка. Не знаю, с кем ее сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей», — сказал Медведев.

До этого Медведев сообщил, что призывы западных СМИ к началу переговоров по украинскому кризису являются хитрым ходом. Он добавил, что во время перерыва Запад намерен поставлять Киеву разноплановое оружие, что может привести к попытке нового контрнаступления ВСУ.

Ранее Медведев заявил, что такие, как Байден, представляют угрозу миру.

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