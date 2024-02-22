Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев не исключил начала ядерной войны

Медведев заявил об опасности случайного начала ядерной войны

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

В современном мире нельзя исключать «случайного» начала ядерного конфликта. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, слова которого передает РИА Новости.

«Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — заявил Медведев.

22 февраля Медведев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые непричастны к преступлениям против человечности, могут быть прощены после окончания специальной военной операции.

В этот же день зампред Совбеза РФ выразил мнение, что в ближайшее время сближения России с Западом, в том числе с США, не произойдет.

До этого Медведев рассказал о своих либеральных взглядах.

Ранее Медведев не исключил похода на Киев в ходе выполнения задач СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами