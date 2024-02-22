Медведев не исключил начала ядерной войны

В современном мире нельзя исключать «случайного» начала ядерного конфликта. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, слова которого передает РИА Новости.

«Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — заявил Медведев.

22 февраля Медведев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые непричастны к преступлениям против человечности, могут быть прощены после окончания специальной военной операции.

В этот же день зампред Совбеза РФ выразил мнение, что в ближайшее время сближения России с Западом, в том числе с США, не произойдет.

До этого Медведев рассказал о своих либеральных взглядах.

Ранее Медведев не исключил похода на Киев в ходе выполнения задач СВО.