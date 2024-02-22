Медведев заявил, что США пытаются сохранить мировое господство, но их силы убывают

Соединенные Штаты пытаются доминировать в мире, но их силы постепенно уменьшаются. Об этом заявил российским СМИ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Медведев напомнил о ситуации на границе США и Мексики, а также о конфликте Вашингтона с властями штата Техас из-за миграционной политики американских властей.

Он назвал это «очень колоритным штрихом», который показывает «всю глубину противоречий» в США.

«А связаны они с тем, что Штаты пытаются вопреки своим убывающим силам играть первую скрипку на международной арене», — сказал зампред СБ РФ.

До этого политолог и геостратег Андрей Школьников, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что США осознают, что уже не могут удерживать весь мир, отдельные его части выпадают из их зоны влияния.

В декабре политический обозреватель Андрей Перла выразил мнение, что новый миропорядок будет строиться без создания коалиций.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.