Байден заявил, что девять стран желают ему победы на выборах, а не Трампу

Президент США Джо Байден заявил, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он должен переизбраться на второй срок и победить конкурента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

«Один глава государства нашел предлог, чтобы подойти и сказать: «Вы должны победить, потому что на кону окажется моя демократия, если выиграет другой парень», — сказал он.

Байден отметил, что девять зарубежных лидеров «проделали» это с ним.

70% американцев назвали пожилой возраст действующего президента Джо Байдена причиной не поддерживать его переизбрание.

Байдену ранее предрекли возмездие от Трампа в случае его возвращения в президентское кресло — такой прогноз озвучил экс-юрист Белого дома Тай Кобб. При этом действующий американский лидер назвал соперника «экзистенциальной угрозой», заявив, что он пытается свести на нет все то, чего добились демократы.

Байден раскритиковал Трампа за слова о НАТО и Навальном.