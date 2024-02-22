Медведев заявил, что западные политики не верят в победу Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что западные политики, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу дипслужбы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, не верят в победу Украины. Его слова в интервью российским СМИ передает ТАСС.

По мнению Медведева, масса аналитиков на Западе либо открыто, либо где-то в кулуарах говорит о том, что Россию победить не удастся, «хотя публично они заявляют всякую чушь, несут какую-то политическую пургу».

«Поэтому эти безответственные заявления всяких там Шольцев, Боррелей и прочих, они рассчитаны только на публику, они сами в это не верят, но вынуждены как мантру это повторять», — сказал политик, отметив, что это делается для того, чтобы оправдать гигантские траты на военные бюджеты.

Согласно докладу экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR), лишь 10% европейцев верит в победу Украины в конфликте с Россией, а в грядущей победе РФ уверены 20% жителей ЕС. По данным опроса YouGov and Datapraxis, наиболее оптимистичные по отношению к Украине настроения отмечаются в Польше, Швеции и Португалии, где в победу Украины верят 17% опрошенных, а 37% считают, что война закончится «компромиссным урегулированием».

Ранее Медведев заявил, что Россия должна создать защитный кордон.