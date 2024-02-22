Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что западные политики не верят в победу Украины

Медведев: Шольц, Боррель и другие политики Запада не верят в победу Украины

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что западные политики, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу дипслужбы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, не верят в победу Украины. Его слова в интервью российским СМИ передает ТАСС.

По мнению Медведева, масса аналитиков на Западе либо открыто, либо где-то в кулуарах говорит о том, что Россию победить не удастся, «хотя публично они заявляют всякую чушь, несут какую-то политическую пургу».

«Поэтому эти безответственные заявления всяких там Шольцев, Боррелей и прочих, они рассчитаны только на публику, они сами в это не верят, но вынуждены как мантру это повторять», — сказал политик, отметив, что это делается для того, чтобы оправдать гигантские траты на военные бюджеты.

Согласно докладу экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR), лишь 10% европейцев верит в победу Украины в конфликте с Россией, а в грядущей победе РФ уверены 20% жителей ЕС. По данным опроса YouGov and Datapraxis, наиболее оптимистичные по отношению к Украине настроения отмечаются в Польше, Швеции и Португалии, где в победу Украины верят 17% опрошенных, а 37% считают, что война закончится «компромиссным урегулированием».

Ранее Медведев заявил, что Россия должна создать защитный кордон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами