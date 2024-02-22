Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что сближения России с Западом не произойдет в ближайшее время

Медведев: в ближайшее время капитального сближения РФ с Западом не произойдет

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ближайшее время сближения России с Западом, в том числе с США, не произойдет. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы российских СМИ, передает ТАСС.

«Я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с Соединенными Штатами Америки, с англосаксонским миром не произойдет», — сказал Медведев.

Свою позицию он объяснил тем, что в настоящее время между Россией и Западом образовался «слишком глубокий разрыв» или «водораздел».

По его мнению, преодолеть его «будет очень и очень сложно».

19 февраля замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о наступлении «особого периода» в истории России. По его словам, страна сражается за своих людей и «веками принадлежавшие ей территории, которые у нее пытались отнять».

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами