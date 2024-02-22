Медведев заявил, что сближения России с Западом не произойдет в ближайшее время

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ближайшее время сближения России с Западом, в том числе с США, не произойдет. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы российских СМИ, передает ТАСС.

«Я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с Соединенными Штатами Америки, с англосаксонским миром не произойдет», — сказал Медведев.

Свою позицию он объяснил тем, что в настоящее время между Россией и Западом образовался «слишком глубокий разрыв» или «водораздел».

По его мнению, преодолеть его «будет очень и очень сложно».

19 февраля замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о наступлении «особого периода» в истории России. По его словам, страна сражается за своих людей и «веками принадлежавшие ей территории, которые у нее пытались отнять».

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.