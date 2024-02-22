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Медведев рассказал, что делать с ожидающими украинские танки жителями новых регионов

Медведев призвал отправлять в Сибирь ожидающих танки ВСУ жителей новых регионов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что жителей Новороссии и Донбасса, которые получили российские паспорта, но до сих пор ожидают украинские танки, следует отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Его слова приводит ТАСС.

Таких людей политик назвал «ждунами».

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — высказал свое мнение Медведев.

При этом он отметил, что тех, кто действительно ждет приход украинских военных, в новых регионах не так много. По его словам, там есть такие люди, которые считают, что будут с теми, кто окажется сильнее в конфликте.

Медведев подчеркнул, что с такими гражданами нужно работать и убедить их в том, что Новороссия и Донбасс навсегда стали частью России.

В этом же интервью Медведев заявил, что не может считать Украину в полном смысле страной.

Ранее Медведев заявил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны за защиту Отечества.

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