Медведев не исключил похода на Киев в ходе выполнения задач СВО

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что взятие Киева может понадобиться для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом политик заявил во время интервью российским СМИ, его цитирует ТАСС.

«Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (про создание защитного кордона), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза также допустил, что поход на украинскую столицу может произойти не в текущую, а в другую фазу развития конфликта.

В том же интервью Медведев заявил, что не может считать Украину страной в полном смысле этого слова. Политик напомнил, что совсем недавно она была республикой в составе СССР, которая образовалась в результате политических событий первой половины XX века.

Не забыл замглавы Совбеза и про западных политиков. Он сообщил, что не боится стать нерукопожатным в западных странах, поскольку большинство их лидеров уйдут в небытие после завершения конфликта.

Ранее Медведев рассказал, что делать с ожидающими украинские танки жителями новых регионов.