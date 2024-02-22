В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина

Ругательства президента США в адрес российского коллеги Владимира Путина унижают Соединенные Штаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

«Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства», — сказал Песков, добавляя, что подобные высказывания выглядят плохой попыткой выглядеть «голливудским ковбоем».

Так представитель Кремля прокомментировал недавнее выступление Байдена на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, в ходе которого тот назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

По словам Пескова, президенту США стоит задаться вопросом, использовал ли когда-либо Путин подобные выражения в адрес американских лидеров.

В марте 2022 года Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины назвал российского президента Владимира Путина «мясником».

Британское издание The Times писало, что высказывания президента Соединенных Штатов о российском лидере могут быть самой крупной оплошностью за всю его карьеру.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.