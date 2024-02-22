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В Кремле сообщили, что РФ работает над доведением своей точки зрения до других стран

Песков: РФ ведет работу по доведению своей точки зрения до других стран

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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия ведет активную работу по доведению своей точки зрения до других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

У администрации президента очень много агентств, ведомств, которые занимаются доведением точки зрения Москвы до иностранных государств, сказал Песков, уточнив, что активная работа по данному направлению ведется в интернете, по телевидению и радио.

По его словам, над этим работает «огромный коллектив разных компаний, средств массовой информации и ведомств».

Россия, по его мнению, может соревноваться с Западом по эффективности медиа.

11 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону была успешно достигнута.

Ранее Песков заявил о важности работы патриотов в СМИ.

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