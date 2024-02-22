Песков рассказал о своих впечатлениях от поездки в Луганск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Луганск произвел на него хорошее впечатление, прежде всего тем, что в городе кипит жизнь и не чувствуется пессимизма. Такое интервью он дал порталу International Reporters.

Представитель Кремля посетил Луганск и в целом Донбасс в 2022 году. Там он проводил обучение для представителей СМИ и пресс-служб.

Песков также обратил внимание на то, что в Луганске проводится активная работа коммунальных служб, в том числе с привлечением «мастеров с большой земли».

«И дороги строили, и что-то рыли, и коммуникации меняли. Много грузовых машин с московскими номерами видел, вот таких оранжевых машин. То есть жизнь кипела, и было видно, что город живет», — поделился своими впечатления пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, пессимизма в воздухе не чувствовалось, город просто жил своей жизнью.

Ранее Песков поделился впечатлениями от шоу «Вечера на хуторе».